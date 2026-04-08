Війна з Росією За останні 10 місяців мобілізація в Україні змінилася: у ОП зробили важливу заяву
За останні 10 місяців мобілізація в Україні змінилася: у ОП зробили важливу заяву

Позитивна динаміка з мобілізацією дозволяє Силам оборони почуватися краще, ніж минулого року

8 квітня 2026, 08:00
Кравцев Сергей

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю РБК-Україна розповів про темпи мобілізації в Україні, чи дозволяють вони нам закривати втрати, чи не зовсім дозволяють, чи дозволяють ще й нарощувати чисельність Сил оборони.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Павло Паліса визнав, що питання мобілізації справді дуже чутливе питання.

"У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація з мобілізацією та позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони почуватися краще, ніж минулого року. Порівняно з минулим роком, і рекрутинг покращився, і покращилася сама мобілізація, було усунуто певні операційні прогалини, які були у процесі мобілізації. Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи потрібно зробити", – наголосив заступник голови ОП.

Щодо планів щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 25 років та зміни правил виїзду для чоловіків віком 18-23 років, то, за словами Паліси, на даний момент по обох позиціях – це не розглядається.

Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Павло Паліса розповів, що російська окупаційна армія готується до активізації бойових дій у весняно-літній період, зосередивши основні зусилля на сході України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що для зменшення випадків самовільного відходу з частин (СЗЧ) та покращення мобілізації необхідна не лише законодавча, а й громадська відповідальність. Про це він сказав в ефірі "Суспільне".

Також видання "Коментарі" повідомляло – мобілізацію перепишуть: у Раді готують нові правила із "батогом та пряником"




