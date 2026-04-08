За последние 10 месяцев мобилизация в Украине изменилась: в ОП сделали важное заявление

Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина рассказал о темпах мобилизации в Украине, позволяют ли они нам закрывать потери, не совсем позволяют, или позволяют еще и наращивать численность Сил обороны.

Мобилизация в Украине.

Павел Палиса признал, что вопрос мобилизации действительно очень чувствительный вопрос.

"У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация с мобилизацией и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, и рекрутинг улучшился, и улучшилась сама мобилизация, были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации. Хотя много работы сделано и еще больше работы нужно сделать", – отметил замглавы ОП.

Что касается планов по возможному снижению мобилизационного возраста до 25 лет и изменения правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет, то, по словам Палисы, на данный момент по обеим позициям – это не рассматривается.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Павел Палиса рассказал, что российская оккупационная армия готовится к активизации боевых действий в весенне-летний период, сосредоточив основные усилия на востоке Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что для уменьшения случаев самовольного ухода из частей (СЗЧ) и улучшения мобилизации необходима не только законодательная, но и общественная ответственность. Об этом он сказал в эфире "Общественное".

Также издание "Комментарии" сообщало – мобилизацию перепишут: в Раде готовят новые правила с "кнутом и пряником"



