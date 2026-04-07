logo

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мобилизацию перепишут: в Раде готовят новые правила с «кнутом и пряником»
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизацию перепишут: в Раде готовят новые правила с «кнутом и пряником»

Миллионы в розыске ТЦК могут получить новый статус, в то же время готовятся и более жесткие мероприятия.

7 апреля 2026, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине завершают подготовку масштабной реформы законодательства о мобилизации, которую в ближайшее время представят парламенту и обществу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, новая концепция предполагает баланс между смягчением отдельных норм и введением более жестких подходов. Речь идет, в частности, об изменении механизмов работы с гражданами, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.

Арахамия отметил, что в проекте предлагается пересмотреть статус большого количества таких лиц. По предварительным оценкам, речь идет о около двух миллионах граждан. Предполагается, что они могут быть сняты с розыска, однако с четко определенной процедурой дальнейших действий и урегулирования их статуса.

В то же время, реформа будет содержать и более строгие инструменты влияния. По словам депутата, в документе есть как шаги, которые можно расценивать как смягчение, так и решения, усиливающие ответственность за уклонение от мобилизации.

В парламенте отмечают, что оценивать нововведения следует комплексно, поскольку они формируют новую систему взаимодействия государства с военнообязанными. Окончательная модель должна учесть потребности обороны и общественные настроения.

Ожидается, что после презентации документ вызовет широкую дискуссию, ведь вопрос мобилизации остается одним из наиболее чувствительных для украинского общества в условиях войны.

Читайте на портале "Комментарии" — реформа территориальных центров комплектования не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного покидания частей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью NV.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сухопутных войсках заявили, что нет оснований говорить о подготовке к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывается никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу ложны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости