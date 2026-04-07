Мобилизацию перепишут: в Раде готовят новые правила с «кнутом и пряником»

В Украине завершают подготовку масштабной реформы законодательства о мобилизации, которую в ближайшее время представят парламенту и обществу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, новая концепция предполагает баланс между смягчением отдельных норм и введением более жестких подходов. Речь идет, в частности, об изменении механизмов работы с гражданами, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.

Арахамия отметил, что в проекте предлагается пересмотреть статус большого количества таких лиц. По предварительным оценкам, речь идет о около двух миллионах граждан. Предполагается, что они могут быть сняты с розыска, однако с четко определенной процедурой дальнейших действий и урегулирования их статуса.

В то же время, реформа будет содержать и более строгие инструменты влияния. По словам депутата, в документе есть как шаги, которые можно расценивать как смягчение, так и решения, усиливающие ответственность за уклонение от мобилизации.

В парламенте отмечают, что оценивать нововведения следует комплексно, поскольку они формируют новую систему взаимодействия государства с военнообязанными. Окончательная модель должна учесть потребности обороны и общественные настроения.

Ожидается, что после презентации документ вызовет широкую дискуссию, ведь вопрос мобилизации остается одним из наиболее чувствительных для украинского общества в условиях войны.

Читайте на портале "Комментарии" — реформа территориальных центров комплектования не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного покидания частей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью NV.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сухопутных войсках заявили, что нет оснований говорить о подготовке к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывается никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу ложны.



