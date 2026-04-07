Реформа ТЦК не врятує мобілізацію: у Раді назвали справжню проблему
Реформа ТЦК не врятує мобілізацію: у Раді назвали справжню проблему

Навіть електронні повістки не змінять ситуацію, бо ключовий провал відбувається вже після призову

7 квітня 2026, 07:31
Кравцев Сергей

Реформа територіальних центрів комплектування не здатна суттєво покращити ситуацію з мобілізацією чи зменшити кількість випадків самовільного залишення частин. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв’ю NV.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть системні зміни у роботі ТЦК не усунуть ключових проблем. 

"Реформа ТЦК проблему мобілізації не знімає", — наголосив парламентар.

Він пояснив, що частина порушень прав громадян виникає через необхідність швидко доукомплектовувати підрозділи, які зазнають втрат на фронті.

Водночас значна кількість громадян, за словами Сергія Рахманіна, ігнорує свої обов’язки: не оновлює дані, не реагує на повістки або намагається виїхати за кордон. У цьому контексті навіть перехід на електронні повістки не стане вирішенням проблеми.

Депутат навів умовний приклад: якщо повністю перевести взаємодію з ТЦК у цифровий формат, це не означає, що більше людей почнуть з’являтися за викликом. 

"Кількість тих, хто прийде, не збільшиться", — підкреслив нардеп.

Ключова проблема, за оцінкою Рахманіна, виникає вже після мобілізації. Значна частина призваних залишає навчальні центри або зникає ще до прибуття у військові частини. "Де тут ТЦК?" — риторично зауважив депутат.

Він додав, що навіть покращення дотримання прав громадян матиме обмежений ефект: це позитивно вплине на демократичні стандарти, але не вирішить питання укомплектування Збройні сили України.

На думку політика, проблема мобілізації є комплексною і потребує залучення фахівців із різних сфер – від юристів і демографів до психологів та комунікаційників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сухопутних військах заявили, що немає підстав говорити, що йде підготовка до мобілізації жінок. На сьогоднішній день не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні зазначили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є неправдивими.




