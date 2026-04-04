Чи доведеться Україні починати мобілізацію жінок: у Сухопутних військах дали остаточну відповідь

У Сухопутних військах заявили, що немає підстав говорити, що йде підготовка до мобілізації жінок. На сьогоднішній день не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні зазначили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є неправдивими.

У заяві командування Сухопутних військ ЗС України наголошується, серія подібних повідомлень в українських медіа та інтернет-просторі є маніпулятивною. В армії вважають, що ворог використовує цю тему для підриву мобілізаційних процесів та дискредитації ЗСУ.

"Відразу хочемо наголосити: у законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть приєднатися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", — додали у командуванні.

Також у Сухопутних військах відреагували на ситуацію із першою громадянкою України, яка випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти. Після цього було проведено службове розслідування.

У його рамках встановили, що помилкові дані внесли до системи "Оберіг" ще 2021 року. Додаткова перевірка також виявила ряд схожих випадків, пов'язаних із формуванням окремих записів у системі.

У командуванні зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП поки що неможливо. За їх словами, в інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами через невідповідність нормативно-правової бази.

У зв'язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини та недоліки у роботі системи "Оберіг".

