Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Придется ли Украине начинать мобилизацию женщин: в Сухопутных войсках дали окончательный ответ
Придется ли Украине начинать мобилизацию женщин: в Сухопутных войсках дали окончательный ответ

В Сухопутных войсках также прокомментировали ситуацию с первой гражданкой Украины, которая случайно попала на учет

4 апреля 2026, 09:25
Кравцев Сергей

В Сухопутных войсках заявили, что нет никаких оснований говорить, что идет подготовка к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывают никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются неправдивыми.

В заявлении командования Сухопутных войск ВС Украины подчеркивается, серия подобных сообщений в украинских медиа и интернет-пространстве является манипулятивной. В армии считают, что враг использует эту тему для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", — добавили в командовании.

Также в Сухопутных войсках отреагировали на ситуацию с первой гражданкой Украины, которая случайно попала на учет, не имея соответствующего образования. После этого, как отмечается, было проведено служебное расследование.

В его рамках установили, что ошибочные данные внесли в систему "Оберег" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд похожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе.

В командовании отметили, что исправить такую информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно. По их словам, в информационно-коммуникационной системе "Оберіг" нет технической возможности удалять сведения о гражданах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы.

В связи с этим Сухопутные войска обратились в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в работе системы "Оберіг".

мобилизированным могут разрешить увольнение со службы: какой законопроект уже в Раде.




