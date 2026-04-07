Реформа ТЦК не спасет мобилизацию: в Раде назвали настоящую проблему

Кравцев Сергей
Реформа территориальных центров комплектования не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного ухода. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью NV.
Мобилизация в Украине.
По его словам, даже системные изменения в работе ТЦК не устранят ключевые проблемы.
Он пояснил, что часть нарушений прав граждан возникает из-за необходимости быстро доукомплектовывать подразделения, которые несут потери на фронте.
В то же время, значительное количество граждан, по словам Сергея Рахманина, игнорирует свои обязанности: не обновляет данные, не реагирует на повестки или пытается выехать за границу. В этом контексте даже переход на электронные повестки не станет разрешением проблемы.
Депутат привел условный пример: если полностью перевести взаимодействие с ТЦК в цифровой формат, это не значит, что больше людей начнут появляться по вызову.
Ключевая проблема, по оценке Рахманина, возникает уже после мобилизации. Значительная часть призванных покидает учебные центры или исчезает еще до прибытия в воинские части. "Где здесь ТЦК?" – риторически заметил депутат.
Он добавил, что даже улучшение соблюдения прав граждан будет иметь ограниченный эффект: это положительно отразится на демократических стандартах, но не решит вопрос укомплектования Вооруженных сил Украины.
По мнению политика, проблема мобилизации комплексна и требует привлечения специалистов из разных сфер – от юристов и демографов до психологов и коммуникационников.
