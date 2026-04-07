Реформа ТЦК не спасет мобилизацию: в Раде назвали настоящую проблему

Реформа территориальных центров комплектования не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного ухода. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью NV.

По его словам, даже системные изменения в работе ТЦК не устранят ключевые проблемы.

"Реформа ТЦК проблему мобилизации не снимает", — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что часть нарушений прав граждан возникает из-за необходимости быстро доукомплектовывать подразделения, которые несут потери на фронте.

В то же время, значительное количество граждан, по словам Сергея Рахманина, игнорирует свои обязанности: не обновляет данные, не реагирует на повестки или пытается выехать за границу. В этом контексте даже переход на электронные повестки не станет разрешением проблемы.

Депутат привел условный пример: если полностью перевести взаимодействие с ТЦК в цифровой формат, это не значит, что больше людей начнут появляться по вызову.

"Количество пришедших не увеличится", — подчеркнул нардеп.

Ключевая проблема, по оценке Рахманина, возникает уже после мобилизации. Значительная часть призванных покидает учебные центры или исчезает еще до прибытия в воинские части. "Где здесь ТЦК?" – риторически заметил депутат.

Он добавил, что даже улучшение соблюдения прав граждан будет иметь ограниченный эффект: это положительно отразится на демократических стандартах, но не решит вопрос укомплектования Вооруженных сил Украины.

По мнению политика, проблема мобилизации комплексна и требует привлечения специалистов из разных сфер – от юристов и демографов до психологов и коммуникационников.

Читайте на портале "Комментарии" — в Сухопутных войсках заявили, что нет оснований говорить, что идет подготовка к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывается никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу ложны.



