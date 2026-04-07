Мобілізацію перепишуть: у Раді готують нові правила з «батогом і пряником»

В Україні завершують підготовку масштабної реформи законодавства про мобілізацію, яку найближчим часом представлять парламенту та суспільству. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, нова концепція передбачає баланс між пом’якшенням окремих норм і запровадженням більш жорстких підходів. Йдеться, зокрема, про зміну механізмів роботи з громадянами, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.

Арахамія зазначив, що у проєкті пропонується переглянути статус значної кількості таких осіб. За попередніми оцінками, йдеться про близько двох мільйонів громадян. Передбачається, що їх можуть зняти з розшуку, однак із чітко визначеною процедурою подальших дій і врегулювання їхнього статусу.

Водночас реформа міститиме й більш суворі інструменти впливу. За словами депутата, у документі є як кроки, які можна розцінювати як "пом’якшення", так і рішення, що посилюють відповідальність за ухилення від мобілізації.

У парламенті наголошують, що оцінювати нововведення слід комплексно, оскільки вони формують нову систему взаємодії держави з військовозобов’язаними. Остаточна модель має врахувати як потреби оборони, так і суспільні настрої.

Очікується, що після презентації документ викличе широку дискусію, адже питання мобілізації залишається одним із найчутливіших для українського суспільства в умовах війни.

