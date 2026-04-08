Россия готовит новое наступление: в планах буферные зоны и удар на неожиданном направлении

Российская оккупационная армия готовится к активизации боевых действий в весенне-летний период, сосредоточив основные усилия на востоке Украины. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, ключевым направлением для РФ в 2026 году остаётся Донбасс. При этом в случае благоприятной для Москвы ситуации противник может усилить давление и на юге, прежде всего на Запорожском направлении, включая район Александровского и в целом всю область.

Палиса отметил, что российское командование постоянно корректирует свои планы, в частности переносит сроки выполнения задач. Однако стратегические цели Кремля остаются неизменными и охватывают сразу несколько регионов Украины.

Среди них – создание так называемой "буферной зоны" в приграничных областях: Харьковской, Сумской и Черниговской. Кроме того, Россия стремится создать условия для возможного захвата Запорожья и Херсонской области, а в более отдалённой перспективе – расширить наступление на Николаевскую и Одесскую области.

Отдельно в планах РФ впервые зафиксировано направление на Винницкую область со стороны непризнанного Приднестровья. Речь идёт о попытке формирования дополнительной зоны давления с западного направления.

В то же время в Офисе президента призывают не поддаваться панике. По оценке Палисы, на данный момент Россия не располагает достаточными ресурсами для реализации всех озвученных сценариев одновременно, несмотря на амбициозность заявленных целей.

