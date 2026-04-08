Росія готує новий наступ: у планах буферні зони та удар на несподіваному напрямку

Російська окупаційна армія готується до активізації бойових дій у весняно-літній період, зосередивши основні зусилля на сході України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ключовим напрямком для РФ у 2026 році залишається Донбас. При цьому у разі сприятливої для Москви ситуації противник може посилити тиск і на півдні, насамперед на Запорізькому напрямі, включаючи район Олександрівського та загалом усю область.

Паліса зазначив, що російське командування постійно коригує свої плани, зокрема, переносить терміни виконання завдань. Проте стратегічні цілі Кремля залишаються незмінними та охоплюють одразу кілька регіонів України.

Серед них – створення так званої "буферної зони" у прикордонних областях: Харківській, Сумській та Чернігівській. Крім того, Росія прагне створити умови для можливого захоплення Запоріжжя та Херсонської області, а в більш віддаленій перспективі розширити наступ на Миколаївську та Одеську області.

Окремо у планах РФ вперше зафіксовано направлення на Вінницьку область із боку невизнаного Придністров'я. Йдеться про спробу формування додаткової зони тиску із західного напрямку.

Водночас, в Офісі президента закликають не піддаватися паніці. За оцінкою Паліси, на даний момент Росія не має в своєму розпорядженні достатніх ресурсів для реалізації всіх озвучених сценаріїв одночасно, незважаючи на амбітність заявлених цілей.

