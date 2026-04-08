logo_ukra

BTC/USD

71715

ETH/USD

2245.76

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія готує новий наступ: у планах буферні зони та удар на несподіваному напрямку
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує новий наступ: у планах буферні зони та удар на несподіваному напрямку

В Офісі президента розкрили сценарії Кремля на весну та літо: від Донбасу до Одеси і навіть Придністров'я

8 квітня 2026, 07:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська окупаційна армія готується до активізації бойових дій у весняно-літній період, зосередивши основні зусилля на сході України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ключовим напрямком для РФ у 2026 році залишається Донбас. При цьому у разі сприятливої для Москви ситуації противник може посилити тиск і на півдні, насамперед на Запорізькому напрямі, включаючи район Олександрівського та загалом усю область.

Паліса зазначив, що російське командування постійно коригує свої плани, зокрема, переносить терміни виконання завдань. Проте стратегічні цілі Кремля залишаються незмінними та охоплюють одразу кілька регіонів України.

Серед них – створення так званої "буферної зони" у прикордонних областях: Харківській, Сумській та Чернігівській. Крім того, Росія прагне створити умови для можливого захоплення Запоріжжя та Херсонської області, а в більш віддаленій перспективі розширити наступ на Миколаївську та Одеську області.

Окремо у планах РФ вперше зафіксовано направлення на Вінницьку область із боку невизнаного Придністров'я. Йдеться про спробу формування додаткової зони тиску із західного напрямку.

Водночас, в Офісі президента закликають не піддаватися паніці. За оцінкою Паліси, на даний момент Росія не має в своєму розпорядженні достатніх ресурсів для реалізації всіх озвучених сценаріїв одночасно, незважаючи на амбітність заявлених цілей.

чи буде перемир'я на Великдень: що Росія відповіла на новий сигнал від Києва.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини