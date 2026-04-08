Будет ли перемирие на Пасху: что ответила Россия на новый сигнал от Киева

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к временному перемирию с Россией, в частности, на период Пасхи и в формате взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

По словам главы государства, Украина готова прекратить атаки на российские энергетические объекты при условии зеркального ответа со стороны Москвы. Речь также идёт о краткосрочном перемирии на время православной Пасхи, которая в этом году приходится на середину апреля.

Зеленский отметил, что соответствующее предложение уже передано российской стороне через США. Более того, Вашингтон совместно с Киевом работает над формализацией гарантий безопасности, которые могли бы сопровождать возможный мораторий на удары по энергетике.

В ISW подчеркивают, что подобные инициативы демонстрируют готовность Украины к компромиссам и поиску дипломатических решений даже на фоне продолжающейся войны. Однако реакция России остаётся неизменной.

По оценке аналитиков, российские власти систематически отвергают предложения о прекращении огня, включая последнюю инициативу о "пасхальном перемирии". В институте считают маловероятным, что Кремль согласится на ограничение ударов по энергетической инфраструктуре.

Таким образом, несмотря на дипломатические сигналы со стороны Киева и вовлечённость США в переговорный процесс, перспективы даже краткосрочного прекращения огня остаются крайне неопределёнными.

