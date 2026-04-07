Зеленский предлагает «энергетическое перемирие»: согласится ли Кремль

В видеообращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетике России, если оккупанты согласятся на зеркальные действия. Предложение Украины через партнеров в США было передано российской стороне. В то же время Институт изучения войны отмечает, что массированные удары украинских беспилотников все больше подрывают возможности российской противовоздушной обороны и наносят ощутимый экономический ущерб. Действительно ли удары по энергетике создают серьезные проблемы для РФ? Какова вероятность того, что россияне согласятся на предложение Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по энергетике

Предложение Зеленского – это скорее политический ход

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что президент Владимир Зеленский прекрасно понимает, что россия, к сожалению, не пойдет на прекращение огня.

"Поэтому его предложение – скорее политический ход, чтобы показать, что Украина готова к уступкам и к мирным инициативам, а россия – нет. И именно позиция россии препятствует мирному урегулированию. Мы помним, что в прошлом году пути объявили Пасхальное перемирие. Сам объявил сам и начал, воспользовавшись этим затишьем для подготовки к наступлению. В то же время он пытался продемонстрировать Трампу свою конструктивность, и в известной степени это удалось. Уже Владимир Зеленский перехватывает инициативу, но еще раз хочу повторить, россия вряд ли пойдет на прекращение огня", – отметил эксперт.

Что касается украинских ударов по российской энергетике, то Денис Попович отмечает, что сейчас, скорее всего, рассчитывает, что рост стоимости нефти из-за войны в Иране сможет улучшить экономическое положение России. Поэтому удары Украины не изменяют позицию России.

Энергетическое перемирие больше нужно Украине, чем России

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Несомненно, украинские удары последние полтора года делают достаточно болезненные вещи россиянам. Здесь уместным будет вспомнить пример, что компания "ЛУКойл" получила за 2025 год убытков на 13 млрд долларов. Естественно, это не только за счет украинских ударов. На это повлияли западные санкции, ограничения, но все равно – в суммее добились того, что огромная нефтяная компания понесла убытки. Это первый момент. Второе, на что стоит обратить внимание – за 2025-й год вся нефтяная промышленность Российской Федерации получила убытков примерно на 10 млрд евро. Это общие оценки специалистов, которые ориентируются на определенные характеристики. Они говорят о всей отрасли в целом. Действительно, огромная сумма -10 млрд до того, что могло быть. То есть, наши удары болезненны. Они действительно красивы, все пылает, все дымит, но это, к сожалению, не провоцирует к изменению стратегии Российской Федерации. Это не приводит к тому, что россияне начинают меньше бить по нашей инфраструктуре. Они делали это активно в период холодов. Они сейчас все равно продолжают избивать по инфраструктуре, не давая нам ее восстановить".

Иван Ступак продолжает, расчет у россиян простой – наша инфраструктура слабее. Она вся как на ладони. Россияне смогут ее разбомбить или поддерживать регулярные бомбардировки, чтобы мы не могли восстановиться. До российской критической инфраструктуры, по их расчетам, мы не дотянемся.

"Они длинные, у них есть Зауралье, у них широко разветвленная система ПВО. То есть, мы в более слабой позиции. В общем, президент Украины предлагает, мол давайте энергетическое перемирие, давайте не бить. Логика, какая? Наша инфраструктура истощена. За предыдущие годы кумулятивный эффект от этих ударов действительно велик. И если войну не завершить в 2026 году, то отопительный сезон у нас может начаться только в отдельных регионах и то в западных. Блэкауты начнутся не в январе, как это было в этом году, а уже, например, в начале октября, и это действительно отразится на всей экономике. Я не говорю, что мы разрушимся, что мы сдадимся сразу, но на экономике, людях и, конечно, на оборонных способностях это отразится. Поэтому хотелось бы заключить это энергетическое перемирие, но, по-моему, резюмируя, с точки зрения россиян, это нужно украинцам. У россиян есть хотя бы 10 пунктов выносливости больше. И они рассчитывают выдержать этот сложный период", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — ООН бьет тревогу: Трамп рискует перейти "красную линию".



