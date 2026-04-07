ООН б'є на сполох: Трамп ризикує перейти «червону лінію»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш висловив серйозне занепокоєння заявами президента США Дональда Трампа про можливі удари по цивільній інфраструктурі Ірану. Про це повідомив його речник Стефан Дюжаррик, передає Bloomberg.

За словами Дюжарріка, реалізація таких загроз може призвести до порушення міжнародного права. Він наголосив, що навіть за наявності військових цілей удари по об'єктах цивільної інфраструктури – таким як електростанції, мости та інші невоєнні об'єкти несуть високий ризик для мирного населення та можуть бути визнані незаконними.

"Нас стривожила риторика, яка пролунала в повідомленні в соцмережах, де утримувалися погрози атак на інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду", — зазначив представник генсека, коментуючи різку посаду Трампа.

Гутерриш закликав як Вашингтон, так і Тегеран суворо дотримуватися норм міжнародного права та утриматися від атак на цивільні об'єкти. В ООН наголошують, що захист мирного населення має залишатися пріоритетом для всіх сторін конфлікту.

На тлі війни, що триває з 28 лютого, ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою. Іран раніше завдав ударів по цивільним цілям в Ізраїлі та низці країн Перської затоки. При цьому генсек ООН уникає прямої критики окремих держав, обмежуючись закликами до деескалації.

Минулого тижня Гутерріш також виступив за забезпечення свободи судноплавства та захист критичної інфраструктури, включаючи ядерні об'єкти. За його словами, регіон вже знаходиться "на межі масштабнішої війни", і подальша ескалація може мати непередбачувані наслідки.

