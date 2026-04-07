ООН бьет тревогу: Трамп рискует перейти «красную линию»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность заявлениями президента США Дональда Трампа о возможных ударах по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает Bloomberg.

По словам Дюжаррика, реализация подобных угроз может привести к нарушению международного права. Он подчеркнул, что даже при наличии военных целей удары по объектам гражданской инфраструктуры – таким как электростанции, мосты и другие невоенные объекты несут высокий риск для мирного населения и могут быть признаны незаконными.

"Нас встревожила риторика, прозвучавшая в сообщении в соцсетях, где содержались угрозы атак на инфраструктуру, если Иран не согласится на сделку", — отметил представитель генсека, комментируя резкий пост Трампа.

Гутерриш призвал как Вашингтон, так и Тегеран строго соблюдать нормы международного права и воздержаться от атак на гражданские объекты. В ООН подчеркивают, что защита мирного населения должна оставаться приоритетом для всех сторон конфликта.

На фоне продолжающейся с 28 февраля войны ситуация в регионе остается крайне напряженной. Иран ранее наносил удары по гражданским целям в Израиле и ряде стран Персидского залива. При этом генсек ООН избегает прямой критики отдельных государств, ограничиваясь призывами к деэскалации.

На прошлой неделе Гутерриш также выступил за обеспечение свободы судоходства и защиту критической инфраструктуры, включая ядерные объекты. По его словам, регион уже находится "на грани более масштабной войны", и дальнейшая эскалация может иметь непредсказуемые последствия.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС против ударов по Ирану: Кошта резко ответил на угрозы Трампа.



