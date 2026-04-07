Україна намацала слабке місце: чому воєнкори РФ піднімають паніку

Масовані удари українських безпілотників дедалі більше підривають можливості російської протиповітряної оборони і завдають відчутних економічних збитків. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Удари по НПЗ Росії.

Навіть наближені до Кремля російські військові блогери визнають: система ППО РФ працює на межі. За їхніми словами, регулярні українські атаки розтягують ресурси зенітних комплексів і прискорено виснажують запаси ракет. При цьому можливості швидко наростити виробництво, зокрема для комплексів "Панцир", обмежені.

Воєнкори також звертають увагу на системність українських ударів: атаки завдаються по розрізненим об'єктам, включаючи військові бази та інфраструктуру, що ускладнює їхній захист. Додаткове навантаження створює необхідність постійного ремонту пошкоджень, а денні нальоти дронів змушують ППО працювати без перерв.

Незважаючи на загрозу, Росія досі не спромоглася розгорнути ефективні мобільні групи перехоплення, дрони-перехоплювачі та інші дешеві засоби захисту, які активно застосовує Україна. Навіть залучення приватних компаній до розробки антидронових рішень поки не дало помітного результату.

На цьому фоні українська стратегія далекобійних ударів вже б'є по ключовому сектору економіки РФ — експорту нафти. Після атак на порт Усть-Луга відвантаження було тимчасово зупинено, а експорт нафтохімічної сировини скоротився приблизно на 70% наприкінці березня. Удари по порту Приморськ, за оцінками західних джерел, призвели до знищення нафти на суму близько 200 мільйонів доларів.

Експерти зазначають: Москва змушена перекидати ресурси та особовий склад на захист тилу, що послаблює її позиції на фронті. І хоча Росія згодом може адаптуватися, завдання захисту величезної території та критичної інфраструктури залишається для неї вкрай складним.

