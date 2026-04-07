Украина нащупала слабое место: почему военкоры РФ подымают панику
Украина нащупала слабое место: почему военкоры РФ подымают панику

Российские военкоры признают истощение обороны, а удары Украины уже обходятся Кремлю в сотни миллионов долларов

7 апреля 2026, 07:22
Кравцев Сергей

Массированные удары украинских беспилотников все сильнее подрывают возможности российской противовоздушной обороны и наносят ощутимый экономический ущерб. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Украина нащупала слабое место: почему военкоры РФ подымают панику

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Даже приближенные к Кремлю российские военные блогеры признают: система ПВО РФ работает на пределе. По их словам, регулярные украинские атаки "растягивают" ресурсы зенитных комплексов и ускоренно истощают запасы ракет. При этом возможности быстро нарастить производство, в частности для комплексов "Панцирь", ограничены.

Военкоры также обращают внимание на системность украинских ударов: атаки наносятся по разрозненным объектам, включая военные базы и инфраструктуру, что усложняет их защиту. Дополнительную нагрузку создает необходимость постоянного ремонта повреждений, а дневные налеты дронов вынуждают ПВО работать без перерывов.

Несмотря на угрозу, Россия до сих пор не смогла развернуть эффективные мобильные группы перехвата, дроны-перехватчики и другие дешевые средства защиты, которые активно применяет Украина. Даже привлечение частных компаний к разработке антидроновых решений пока не дало заметного результата.

На этом фоне украинская стратегия дальнобойных ударов уже бьет по ключевому сектору экономики РФ – экспорту нефти. После атак на порт Усть-Луга отгрузки были временно остановлены, а экспорт нефтехимического сырья сократился примерно на 70% в конце марта. Удары по порту Приморск, по оценкам западных источников, привели к уничтожению нефти на сумму около 200 миллионов долларов.

Эксперты отмечают: Москва вынуждена перебрасывать ресурсы и личный состав на защиту тыла, что ослабляет ее позиции на фронте. И хотя Россия со временем может адаптироваться, задача защиты огромной территории и критической инфраструктуры остается для нее крайне сложной.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-6-2026/
