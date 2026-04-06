Ночной удар по Черному морю: почему теперь ударов РФ по Украине может стать меньше
Ночной удар по Черному морю: почему теперь ударов РФ по Украине может стать меньше

Украинские силы получили «Адмирала Григорьевича» в Новороссийске и ударили по платформе «Сиваш»

6 апреля 2026, 13:44
Кравцев Сергей

Украинские Силы беспилотных систем в ночь на понедельник нанесли удары по ключевым объектам России в акватории Черного моря. В частности, под атакой оказался фрегат Адмирал Григорьевич в порту Новороссийск, а также плавучая буровая установка "Сиваш".

Удар по фрегату Адмирал Григорович. Фото: из открытых источников

По имеющейся информации, "Адмирал Григорьевич" является носителем крылатых ракет "Калибр" (до 8 единиц) и оснащен зенитно-ракетным комплексом "Штиль-1" с боекомплектом до 24 ракет. Удар по кораблю нанесли подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, а операцию спланировала и координировала Служба безопасности Украины.

Отдельно сообщается о поражении буровой платформы "Сиваш", по которой отработали подразделения "Птицы" 413-го отдельного подразделения "Рейд" во взаимодействии с силами глубинного поражения Военно-морских сил Украины.

Пока информация о масштабах повреждений и возможных последствиях для российской инфраструктуры уточняется. В то же время, эксперты отмечают, что удары по носителям ракет и объектам в Черном море являются частью стратегии по уменьшению ударного потенциала РФ и ослаблению ее военного присутствия в регионе.

Читайте на портале "Комментарии" — Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского беспилотника "Иноходец" в результате удара по аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму. Кроме того, по данным военных, еще три таких дрона были повреждены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В военном командовании уточнили последствия недавнего удара по месту хранения беспилотников на территории аэродрома "Кировское". По обновленным данным, один БПЛА "Иноходец" был уничтожен, еще три – повреждены.




