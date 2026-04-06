Нічний удар по Чорному морю: чому тепер ударів РФ по Україні може стати менше

Українські Сили безпілотних систем у ніч на понеділок завдали ударів по ключових об’єктах Росії в акваторії Чорного моря. Зокрема, під атакою опинився фрегат Адмірал Григорович у порту Новоросійськ, а також плавуча бурова установка "Сиваш".

Удар по фрегату Адмірал Григорович. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, "Адмірал Григорович" є носієм крилатих ракет "Калібр" (до 8 одиниць) і оснащений зенітно-ракетним комплексом "Штиль-1" із боєкомплектом до 24 ракет. Удар по кораблю здійснили підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, а операцію спланувала та координувала Служба безпеки України.

Окремо повідомляється про ураження бурової платформи "Сиваш", по якій відпрацювали підрозділи "Птахи" 413-го окремого підрозділу "Рейд" у взаємодії з силами глибинного ураження Військово-морських сил України.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для російської інфраструктури уточнюється. Водночас експерти зазначають, що удари по носіях ракет та об’єктах у Чорному морі є частиною стратегії зі зменшення ударного потенціалу РФ та послаблення її військової присутності в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського безпілотника "Іноходець" внаслідок удару по летовищу "Кіровське" в окупованому Криму. Крім того, за даними військових, ще три такі дрони були пошкоджені. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У військовому командуванні уточнили наслідки нещодавнього удару за місцем зберігання безпілотників на території аеродрому "Кіровське". За оновленими даними, один БПЛА "Іноходець" було знищено, ще три – пошкоджено.



