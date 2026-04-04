Генштаб підтвердив знищення дорогого озброєння РФ: деталі

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського безпілотника "Іноходець" внаслідок удару по летовищу "Кіровське" в окупованому Криму. Крім того, за даними військових, ще три такі дрони були пошкоджені. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У військовому командуванні уточнили наслідки нещодавнього удару за місцем зберігання безпілотників на території аеродрому "Кіровське". За оновленими даними, один БПЛА "Іноходець" було знищено, ще три — пошкоджено.

У Генштабі наголосили, що "Іноходець", також відомий під експортною назвою "Оріон", є російським оперативно-тактичним ударно-розвідувальним безпілотним авіаційним комплексом середньої дальності.

Такі дрони російська армія використовує для розвідки, патрулювання, ударів по наземних цілях, а також протидії морським безпілотникам.

За відкритими характеристиками цей безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км і нести до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Орієнтовна вартість одного такого комплексу становить кілька мільйонів доларів.

Крім того, напередодні та в ніч на 4 квітня Сили оборони України вразили залізничні ешелони з пальним у районах Щетового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій Луганщині. У Генштабі зазначили, що це має ускладнити забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії РФ.

