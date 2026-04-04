Генштаб подтвердил уничтожение дорогостоящего вооружения РФ: детали

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского беспилотника "Иноходец" в результате удара по аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму. Кроме того, по данным военных, еще три таких дрона были повреждены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В военном командовании уточнили последствия недавнего удара по месту хранения беспилотников на территории аэродрома "Кировское". По обновленным данным, один БпЛА "Иноходец" был уничтожен, еще три — повреждены.

В Генштабе акцентировали, что "Иноходец", также известный под экспортным названием "Орион", является российским оперативно-тактическим ударно-разведывательным беспилотным авиационным комплексом средней дальности.

Такие дроны российская армия использует для разведки, патрулирования, ударов по наземным целям, а также для противодействия морским беспилотникам.

По открытым характеристикам, этот беспилотник способен действовать на расстоянии до 250 км, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 км и нести до 200 кг авиационных боеприпасов.

Ориентировочная стоимость одного такого комплекса составляет несколько миллионов долларов США.

Кроме того, накануне и в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с горючим в районах Щетового и Станицы Луганской на временно оккупированной Луганщине. В Генштабе отметили, что это должно усложнить обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии РФ.

