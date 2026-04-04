Украина сейчас в лучшей позиции за почти год: что происходит на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация на фронте является самой благоприятной для Киева почти за последний год. Такой вывод, по его словам, содержится в оценке британской разведки MI6, о чем сообщает The Telegraph.

"Я получил анализ MI6 – сейчас ситуация на фронте лучшая за последние 10 месяцев", — отметил Зеленский во время брифинга.

При этом он подчеркнул, что линия боевых действий протяженностью около тысячи километров остается сложной, хотя в целом удерживается.

По данным британской разведки, украинская оборона сейчас находится в наиболее устойчивом состоянии за длительный период, несмотря на продолжающееся давление со стороны России. Аналитики отмечают, что весенне-летнее наступление российских войск на Донбассе заметно замедлилось. Одной из ключевых причин стало активное применение ВСУ высокоточных беспилотников, которые нарушают логистику противника и затрудняют переброску резервов.

Украинским силам также удалось добиться ощутимых локальных успехов. За последние месяцы под контроль возвращено почти 400 квадратных километров территорий в районах Александровки и Гуляйполя – это крупнейшее продвижение с 2023 года.

В то же время Россия усиливает удары по тыловым городам. По информации украинских властей, Кремль меняет тактику, переходя к дневным массированным атакам и расширяя перечень целей. Только за одни сутки было выпущено около 500 ракет и дронов, что привело к жертвам среди гражданского населения.

На фоне боевых действий Киев предложил Москве временное перемирие на период Пасха, которая в этом году приходится на 12 апреля. Однако в Кремле заявили, что не получали конкретного плана, а пресс-секретарь Дмитрий Песков вновь озвучил требование о выводе украинских войск с Донбасса.

Параллельно Украина активизирует международные контакты. В ходе визита на Ближний Восток Зеленский подписал оборонные соглашения с партнерами, стремясь усилить сотрудничество в сфере противодействия беспилотным угрозам.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ ломают планы Кремля: в США увидели стратегический перелом в войне.



