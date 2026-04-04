Україна зараз у найкращій позиції за майже рік: що відбувається на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поточна ситуація на фронті є найсприятливішою для Києва майже за останній рік. Такий висновок, за його словами, міститься в оцінці британської розвідки MI6, про що повідомляє The Telegraph.

"Я отримав аналіз MI6 — зараз ситуація на фронті краща за останні 10 місяців", — зазначив Зеленський під час брифінгу.

При цьому він наголосив, що лінія бойових дій завдовжки близько тисячі кілометрів залишається складною, хоча загалом утримується.

За даними британської розвідки, українська оборона зараз перебуває в найбільш стійкому стані за тривалий період, незважаючи на тиск з боку Росії. Аналітики зазначають, що весняно-літній наступ російських військ на Донбасі помітно сповільнився. Однією з ключових причин стало активне застосування ЗСУ високоточних безпілотників, які порушують логістику супротивника та ускладнюють перекидання резервів.

Українським силам також вдалося досягти відчутних локальних успіхів. За останні місяці під контроль повернуто майже 400 квадратних кілометрів територій у районах Олександрівки та Гуляйполя – це найбільший поступ з 2023 року.

Водночас Росія посилює удари по тиловим містам. За інформацією української влади, Кремль змінює тактику, переходячи до денних масованих атак і розширюючи перелік цілей. Лише за одну добу було випущено близько 500 ракет і дронів, що призвело до жертв серед цивільного населення.

На тлі бойових дій Київ запропонував Москві тимчасове перемир'я на період Великодня, який цього року припадає на 12 квітня. Однак у Кремлі заявили, що не отримували конкретного плану, а речник Дмитро Пєсков знову озвучив вимогу про виведення українських військ з Донбасу.

Паралельно Україна активізує міжнародні контакти. Під час візиту на Близький Схід Зеленський підписав оборонні угоди з партнерами, намагаючись посилити співпрацю у сфері протидії безпілотним загрозам.

