Украинская армия наращивает давление на российские войска, формируя новые рычаги влияния на поле боя. Серия тактических, оперативных и стратегических ударов ВСУ уже могла сорвать планы Кремля по масштабному наступлению в весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание на заявление президента Владимир Зеленский, который со ссылкой на разведданные Украины и Великобритании отметил: ситуация на фронте сейчас является лучшей за последние десять месяцев – с июня 2025 года.

Одним из факторов изменений стала погода. Ранее российские силы активно использовали туман для скрытного продвижения и инфильтрации. Однако с приходом весны и улучшением видимости такие тактики теряют эффективность, что играет на руку украинским защитникам.

По данным ISW, уже с конца января 2026 года ВСУ начали добиваться заметных тактических успехов на юге страны. Эти действия вызвали цепную реакцию: российское командование оказалось перед сложным выбором – перебрасывать силы для сдерживания украинских контратак или удерживать позиции на других участках фронта.

Эксперты подчёркивают, что подобное давление разрушает планы Москвы по наступлению. Более того, недавние успехи ВСУ опровергают заявления российской стороны о якобы неизбежном обрушении украинской обороны.

В ISW считают, что такие информационные вбросы направлены на западных союзников Киева, чтобы склонить их к уступкам. Однако реальная ситуация на поле боя демонстрирует обратное: Украина сохраняет устойчивость и постепенно перехватывает инициативу.

Таким образом, текущая динамика на фронте может стать ключевым фактором, который определит исход всей кампании 2026 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия проваливает свое весеннее наступление: главные причины.



