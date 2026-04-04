logo

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией ВСУ ломают планы Кремля: в США увидели стратегический перелом в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ ломают планы Кремля: в США увидели стратегический перелом в войне

Аналитики ISW фиксируют перелом на фронте: Украина усиливает давление и меняет ход кампании 2026 года

4 апреля 2026, 09:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинская армия наращивает давление на российские войска, формируя новые рычаги влияния на поле боя. Серия тактических, оперативных и стратегических ударов ВСУ уже могла сорвать планы Кремля по масштабному наступлению в весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.

ВСУ ломают планы Кремля: в США увидели стратегический перелом в войне

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на заявление президента Владимир Зеленский, который со ссылкой на разведданные Украины и Великобритании отметил: ситуация на фронте сейчас является лучшей за последние десять месяцев – с июня 2025 года.

Одним из факторов изменений стала погода. Ранее российские силы активно использовали туман для скрытного продвижения и инфильтрации. Однако с приходом весны и улучшением видимости такие тактики теряют эффективность, что играет на руку украинским защитникам.

По данным ISW, уже с конца января 2026 года ВСУ начали добиваться заметных тактических успехов на юге страны. Эти действия вызвали цепную реакцию: российское командование оказалось перед сложным выбором – перебрасывать силы для сдерживания украинских контратак или удерживать позиции на других участках фронта.

Эксперты подчёркивают, что подобное давление разрушает планы Москвы по наступлению. Более того, недавние успехи ВСУ опровергают заявления российской стороны о якобы неизбежном обрушении украинской обороны.

В ISW считают, что такие информационные вбросы направлены на западных союзников Киева, чтобы склонить их к уступкам. Однако реальная ситуация на поле боя демонстрирует обратное: Украина сохраняет устойчивость и постепенно перехватывает инициативу.

Таким образом, текущая динамика на фронте может стать ключевым фактором, который определит исход всей кампании 2026 года.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-3-2026/
Теги:

Новости

Все новости