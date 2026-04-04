ЗСУ ламають плани Кремля: у США побачили стратегічний перелом у війні

Українська армія збільшує тиск на російські війська, формуючи нові важелі впливу на полі бою. Серія тактичних, оперативних та стратегічних ударів ЗСУ вже могла зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу у весняно-літній кампанії 2026 року. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики звертають увагу на заяву президента Володимира Зеленського, який з посиланням на розвіддані України та Великобританії зазначив: ситуація на фронті зараз є кращою за останні десять місяців – з червня 2025 року.

Одним із чинників змін стала погода. Раніше російські сили активно використовували туман для потайного просування та інфільтрації. Проте з настанням весни та покращенням видимості такі тактики втрачають ефективність, що грає на руку українським захисникам.

За даними ISW, вже з кінця січня 2026 року ЗСУ почали досягати помітних тактичних успіхів на півдні країни. Ці дії викликали ланцюгову реакцію: російське командування постало перед складним вибором – перекидати сили для стримування українських контратак чи утримувати позиції на інших ділянках фронту.

Експерти наголошують, що подібний тиск руйнує плани Москви щодо настання. Більше того, нещодавні успіхи ЗСУ спростовують заяви російської сторони про нібито неминуче обвалення української оборони.

В ISW вважають, що такі інформаційні вкидання направлені на західних союзників Києва, щоб схилити їх до поступок. Проте реальна ситуація на полі бою демонструє протилежне: Україна зберігає стійкість та поступово перехоплює ініціативу.

Таким чином, поточна динаміка на фронті може стати ключовим фактором, який визначить результат усієї кампанії 2026 року.

