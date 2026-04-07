Зеленський пропонує «енергетичне перемир’я»: чи погодиться Кремль

У відеозверненні до українського народу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці Росії, якщо окупанти погодяться на дзеркальні дії. Пропозицію України через партнерів у США передали російській стороні. У той же час Інститут вивчення війни зазначає, що масовані удари українських безпілотників дедалі більше підривають можливості російської протиповітряної оборони і завдають відчутних економічних збитків. Чи справді удари по енергетиці створюють серйозні проблеми для РФ? Яка вірогідність, що росіяни погодяться на пропозицію України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Удари по енергетиці

Пропозиція Зеленського – це радше політичний хід

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, президент Володимир Зеленський чудово розуміє, що росія, на жаль, не піде на припинення вогню.

"Тому його пропозиція – це радше політичний хід, щоб показати, що Україна готова до поступок і до мирних ініціатив, а росія – ні. І саме позиція росії є перешкодою до мирного врегулювання. Ми пам'ятаємо, що минулого року путін оголосив Великоднє перемир'я. Сам оголосив сам і розпочав, скориставшись цим затишшям для підготовки до наступу. Водночас він намагався продемонструвати Трампу свою конструктивність, і певною мірою це вдалося. Наразі, вже Володимир Зеленський перехоплює ініціативу, але ще раз хочу повторити, росія навряд чи піде на припинення вогню", – зазначив експерт.

Щодо українських ударів по російській енергетиці, то Денис Попович зауважує, наразі путін, швидше за все, розраховує, що зростання вартості нафти через війну в Ірані зможе покращити економічне становище росії. Тому удари України не змінюють позицію рф.

Енергетичне перемир’я більше потрібно Україні, ніж Росії

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак так прокоментував ситуацію:

"Беззаперечно, українські удари останні півтора роки роблять досить болючі речі росіянам. Тут доречним буде згадати приклад, що компанія "Лукойл" отримала за 2025-й рік збитків на 13 млрд доларів. Звісно, це не лише за рахунок українських ударів. На це вплинули західні санкції, обмеження, але все одно – у купі добилися того, що величезна нафтова компанія понесла збитки. Це перший момент. Друге на що варто звернути увагу – за 2025-й рік вся нафтова промисловість Російської Федерації отримала збитків приблизно на 10 млрд євро. Це загальні оцінки фахівців, які орієнтуються на певні показники. Вони говорять про всю галузь в цілому. Дійсно величезна сума -10 млрд до того, що могло бути. Тобто наші удари болючі. Вони є дійсно красивими, все палає, все димить, але це, на жаль, не провокує до зміни стратегії Російської Федерації. Це не призводить до того, що росіяни починають менше бити по нашій інфраструктурі. Вони це робили активно в період холодів. Вони зараз все одно продовжують бити по інфраструктурі, не даючи нам її відновити".

Іван Ступак продовжує, розрахунок у росіян простий – наша інфраструктура слабкіша. Вона вся, як на долоні. Росіяни зможуть її розбомбити або підтримувати регулярні бомбардування, щоб ми не могли відновитися. До російської критичної інфраструктури, за їхніми розрахунками, ми не дотягнемося.

"Вони довгі, у них є Зауралля, у них є широко розгалужена система ППО. Тобто ми у слабкішій ситуації. Загалом президент України пропонує, мовляв давайте енергетичне перемир'я давайте не бити. Логіка, яка? Наша інфраструктура виснажена. За попередні роки кумулятивний ефект від цих ударів дійсно великий. І, якщо війну не завершити у 2026 році, то опалювальний сезон у нас може початися тільки в окремих регіонах і то у західних. Блекаути почнуться не у січні, як це було у цьому році, а вже, наприклад, на початку жовтня і це дійсно позначиться на всій економіці. Я не кажу, що ми зруйнуємося, що ми одразу здамося, але на економіці, людях і, звісно, на оборонних спроможностях це відобразиться. Тому хотілося б укласти це енергетичне перемир'я, але, як на мене, резюмуючи, з точки зору росіян, це потрібно українцям. У росіян є хоча б на 10 пунктів витривалості більше. І вони розраховують витримати цей складний період", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

