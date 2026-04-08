Чи буде перемир'я на Великдень: що Росія відповіла на новий сигнал від Києва

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про готовність до тимчасового перемир'я з Росією, зокрема на період Великодня та у форматі взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами глави держави, Україна готова припинити атаки на російські енергетичні об'єкти за умови дзеркальної відповіді з боку Москви. Йдеться також про короткострокове перемир'я на час православного Великодня, який цього року припадає на середину квітня.

Зеленський зазначив, що відповідна пропозиція вже передана російській стороні через США. Більше того, Вашингтон спільно з Києвом працює над формалізацією гарантій безпеки, які б могли супроводжувати можливий мораторій на удари по енергетиці.

В ISW наголошують, що подібні ініціативи демонструють готовність України до компромісів та пошуку дипломатичних рішень навіть на тлі війни, що триває. Проте реакція Росії залишається незмінною.

За оцінкою аналітиків, російська влада систематично відкидає пропозиції про припинення вогню, включаючи останню ініціативу про "великоднє перемир'я". В інституті вважають малоймовірним, що Кремль погодиться на обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі.

Таким чином, незважаючи на дипломатичні сигнали з боку Києва та залучення США до переговорного процесу, перспективи навіть короткострокового припинення вогню залишаються вкрай невизначеними.

В ISW зазначає, що масовані удари українських безпілотників дедалі більше підривають можливості російської протиповітряної оборони та завдають відчутних економічних збитків.




