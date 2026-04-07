СЗЧ и мобилизация: командир «Ахиллеса» назвал главные проблемы и жесткие решения

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что для уменьшения случаев самовольного ухода из частей (СЗЧ) и улучшения мобилизации необходима не только законодательная, но и общественная ответственность. Об этом он сказал в эфире "Общественное".

По словам военного, проблема СЗЧ имеет не менее трех ключевых причин. Первая – сложность выполнения боевых задач, требующих значительной физической и психологической выносливости. Вторая – случаи, когда отдельные лица фактически избегают службы еще до попадания на фронт или даже в учебные центры.

Третьим фактором он назвал отсутствие действенной ответственности как за самопроизвольное оставление частей, так и за уклонение от мобилизации.

По его словам, часть политиков избегает поддержки более жестких решений из-за страха потерять электоральную поддержку.

Отдельно Федоренко обратил внимание на информационный аспект. По его словам, в обществе доминируют негативные истории, в то время как положительные примеры службы остаются почти незаметными. Речь идет о военных, которые после подготовки успешно выполняют боевые задания и получают государственные награды, однако эти истории не получают широкой огласки.

Он подчеркнул, что информационная политика также влияет на отношение граждан к службе, формируя искаженное представление о реалиях войны.

В то же время командир убежден: одним из самых эффективных способов улучшить мобилизацию есть не только усиление контроля, но и создание стимулов. В частности, речь идет об увеличении денежного довольствия, расширении социальных гарантий и дополнительных выплатах за подписание контракта.

По его словам, соответствующие выработки уже находятся в работе Министерства обороны Украины, что может стать ключом к системным изменениям в подходах к комплектованию войска.

