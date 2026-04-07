СЗЧ і мобілізація: командир «Ахіллеса» назвав головні проблеми і жорсткі рішення

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що для зменшення випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) та покращення мобілізації необхідна не лише законодавча, а й суспільна відповідальність. Про це він сказав в ефірі "Суспільне".

За словами військового, проблема СЗЧ має щонайменше три ключові причини. Перша – складність виконання бойових завдань, що вимагають значної фізичної та психологічної витривалості. Друга – випадки, коли окремі особи фактично уникають служби ще до потрапляння на фронт або навіть до навчальних центрів.

Третім фактором він назвав відсутність дієвої відповідальності як за самовільне залишення частин, так і за ухилення від мобілізації.

За його словами, частина політиків уникає підтримки жорсткіших рішень через страх втратити електоральну підтримку.

Окремо Федоренко звернув увагу на інформаційний аспект. За його словами, у суспільстві домінують негативні історії, тоді як позитивні приклади служби залишаються майже непомітними. Йдеться про військових, які після підготовки успішно виконують бойові завдання та отримують державні нагороди, однак ці історії не набувають широкого розголосу.

Він наголосив, що інформаційна політика також впливає на ставлення громадян до служби, формуючи спотворене уявлення про реалії війни.

Водночас командир переконаний: одним із найефективніших способів покращити мобілізацію є не лише посилення контролю, а й створення стимулів. Зокрема, йдеться про збільшення грошового забезпечення, розширення соціальних гарантій та додаткові виплати за підписання контракту.

За його словами, відповідні напрацювання вже перебувають у роботі Міністерство оборони України, що може стати ключем до системних змін у підходах до комплектування війська.

