Ворог проривається на Дніпропетровщині: який населений пункт втратили

Аналітики моніторингового проекту DeepState повідомили, що РФ окупувала селище Тернове на Дніпропетровщині.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Уточнено лінію зіткнення в Малих Щербаках. Ворог окупував Тернове і просунувся поблизу Шандриголово", — йдеться в повідомленні DeepState.

Тернове межує з Донецькою областю, а Шандриголове розташоване неподалік адмінкордону з Луганщиною та Харківщиною.

