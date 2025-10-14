Ворог проривається на Дніпропетровщині: який населений пункт втратили

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Аналітики моніторингового проекту DeepState повідомили, що РФ окупувала селище Тернове на Дніпропетровщині.
Наступ Росії. Фото: DeepState
Тернове межує з Донецькою областю, а Шандриголове розташоване неподалік адмінкордону з Луганщиною та Харківщиною.
Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у моніторинговому аналітичному каналі "DeepState".
За даними аналітиків, загарбники зміцнили позиції у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Миконорівці (Краматорський район, Донецька область) та Котліно (Покровський район, Донецька область). Також уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки в Бахмутському районі.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.
Раніше "Коментарі" писали – моніторинговий аналітичний канал DeepState повідомив, що російська окупаційна армія атакувала село Маліївка Дніпропетровської області.