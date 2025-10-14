logo_ukra

Ворог проривається на Дніпропетровщині: який населений пункт втратили
Ворог проривається на Дніпропетровщині: який населений пункт втратили

DeepState зафіксував, що ворог окупував Тернове на Дніпропетровщині

14 жовтня 2025, 07:01
Автор:
Кравцев Сергей

Аналітики моніторингового проекту DeepState повідомили, що РФ окупувала селище Тернове на Дніпропетровщині.

Ворог проривається на Дніпропетровщині: який населений пункт втратили

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Уточнено лінію зіткнення в Малих Щербаках. Ворог окупував Тернове і просунувся поблизу Шандриголово", — йдеться в повідомленні DeepState.

Тернове межує з Донецькою областю, а Шандриголове розташоване неподалік адмінкордону з Луганщиною та Харківщиною.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у моніторинговому аналітичному каналі "DeepState".

За даними аналітиків, загарбники зміцнили позиції у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Миконорівці (Краматорський район, Донецька область) та Котліно (Покровський район, Донецька область). Також уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки в Бахмутському районі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.

Раніше "Коментарі" писали – моніторинговий аналітичний канал DeepState повідомив, що російська окупаційна армія атакувала село Маліївка Дніпропетровської області.                                                                 

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Мисливського та Білої Гори", – йдеться у повідомленні DeepState.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22612
