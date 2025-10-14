Враг прорывается на Днепропетровщине: какой населенный пункт потеряли

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что РФ оккупировала поселок Терновое на Днепропетровщине.

Наступление России. Фото: DeepState

"Уточнена линия соприкосновения в Малых Щербаках. Враг оккупировал Терновое и продвинулся вблизи Шандриголово", – говорится в сообщении DeepState.

Терновое граничит с Донецкой областью, а Шандриголовое расположено неподалеку админграницы с Луганщиной и Харьковщиной.

