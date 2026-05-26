"Визначить лише одна людина": у Держдумі РФ цинічно висловилися про ліквідацію Зеленського

Slava Kot
Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що рішення про можливу ліквідацію президента України Володимира Зеленського може ухвалити лише російський лідер Володимир Путін.
Андрій Картаполов. Фото з відкритих джерел
Андрій Картаполов в інтерв’ю російським ЗМІ прокоментував заяви МЗС РФ про нові удари по Києву та відповів на запитання, чи може Зеленський бути ціллю таких атак. Російський депутат уникнув прямої відповіді, однак наголосив, що подібні рішення перебувають виключно в компетенції очільника Кремля.
Також представник Держдуми повторив традиційні вимоги Москви щодо війни проти України та пояснив, за яких умов Росія припинить удари по Києву.
