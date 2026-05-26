"Визначить лише одна людина": у Держдумі РФ цинічно висловилися про ліквідацію Зеленського

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що рішення про можливу ліквідацію президента України Володимира Зеленського може ухвалити лише російський лідер Володимир Путін.

Андрій Картаполов.

Андрій Картаполов в інтерв’ю російським ЗМІ прокоментував заяви МЗС РФ про нові удари по Києву та відповів на запитання, чи може Зеленський бути ціллю таких атак. Російський депутат уникнув прямої відповіді, однак наголосив, що подібні рішення перебувають виключно в компетенції очільника Кремля.

"Ми з вами можемо скільки завгодно міркувати та будувати версії. Але до реальності вони, швидше за все, матимуть вкрай опосередковане відношення. Чи буде Володимир Зеленський метою ліквідації, може визначити лише одна людина — наш Верховний Головнокомандувач. Тому в цьому питанні я хотів би не займатися домислами", — сказав Картаполов.

Також представник Держдуми повторив традиційні вимоги Москви щодо війни проти України та пояснив, за яких умов Росія припинить удари по Києву.

"Вони продовжуватимуться доти, доки ми ясно і чітко не побачимо зміни в офіційній позиції керівництва України, готовності сісти за стіл переговорів — і не просто сісти, але беззастережно прийняти умови, про які наша сторона вже неодноразово заявляла", — додав Картаполов.

