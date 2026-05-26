"Терпіння закінчилося": у Росії назвали об’єкти, які атакуватимуть в Києві

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що російська армія нібито зосередиться на ударах по "центрах ухвалення рішень" та захищених пунктах управління українських сил. За його словами, саме ці об’єкти у Києві є головними цілями для атак РФ.

Андрій Картаполов. Фото з відкритих джерел

Андрій Картаполов в інтерв’ю російським медіа заявив, що Москва більше не має наміру стримуватися після українських атак по території РФ.

"Це означає, що терпіння скінчилося. Ми гадали, що до нинішнього керівництва України дійде, що не можна грати з вогнем, але, на жаль, не дійшло. Мало того, воно скотилося у відвертий тероризм по відношенню до нашого мирного населення", — сказав Картаполов.

Російський політик також окреслив цілі, які Росія нібито збирається атакувати під час ударів по Києву.

"В даному випадку під центрами прийняття рішень маються на увазі заглиблені та захищені пункти управління Збройних сил України, їх роди військ, об'єднань, можливо, інших силових структур і, зокрема, структур держуправління", — заявив Картаполов.

Російський депутат стверджує, що ці цілі розташовані не в центрі Києва, а в укріплених та прихованих місцях, які армія РФ має відшукати та атакувати.

Окремо Картаполов натякнув на можливі удари по інфраструктурі столиці, зокрема мостах через Дніпро. За його словами, Росія не має достатньо крилатих ракет для "тотального знищення" мостів. Однак російський політик нагадав про авіабомби вагою 1,5-3 тонни, які наразі не дістають до Києва, але за словами Картаполова, "як діставатимуть — обов'язково прилетять, не сумнівайтесь у цьому".

Також представник Держдуми заявив, що атаки триватимуть доти, доки Україна не погодиться на умови Москви щодо завершення війни. У Кремлі неодноразово озвучували вимоги, які Київ та західні союзники називають неприйнятними та капітуляційними.

