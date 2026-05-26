"Терпение закончилось": в России назвали объекты, которые будут атаковать в Киеве

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что российская армия якобы сосредоточится на ударах по "центрам принятия решений" и защищенным пунктам управления украинских сил. По его словам, именно эти объекты в Киеве являются главными целями для атак РФ.

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов в интервью российским медиа заявил, что Москва больше не намерена сдерживаться после украинских атак по территории РФ.

"Это значит, что терпение кончилось. Мы думали, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что нельзя играть с огнем, но, к сожалению, не дошло. Более того, оно скатилось в откровенный терроризм по отношению к нашему мирному населению", — сказал Картаполов.

Российский политик также наметил цели, которые Россия якобы собирается атаковать во время ударов по Киеву.

"В данном случае под центрами принятия решений подразумеваются углубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины, их роды войск, объединений, возможно, других силовых структур и, в частности, структур госуправления", — заявил Картаполов.

Российский депутат утверждает, что эти цели расположены не в центре Киева, а в укрепленных и скрытых местах, которые армия РФ должна найти и атаковать.

Отдельно Картаполов намекнул на возможные удары по инфраструктуре столицы, в том числе по мостам через Днепр. По его словам, у России нет достаточно крылатых ракет для "тотального уничтожения" мостов. Однако российский политик напомнил об авиабомбах весом 1,5-3 тонны, которые пока не достают в Киев, но по словам Картаполова, "как будут доставать — обязательно прилетят, не сомневайтесь в этом".

Также представитель Госдумы заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на условия Москвы для завершения войны. В Кремле неоднократно озвучивались требования, которые Киев и западные союзники называют неприемлемыми и капитуляционными.

