Slava Kot
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что российская армия якобы сосредоточится на ударах по "центрам принятия решений" и защищенным пунктам управления украинских сил. По его словам, именно эти объекты в Киеве являются главными целями для атак РФ.
Андрей Картаполов. Фото из открытых источников
Андрей Картаполов в интервью российским медиа заявил, что Москва больше не намерена сдерживаться после украинских атак по территории РФ.
Российский политик также наметил цели, которые Россия якобы собирается атаковать во время ударов по Киеву.
Российский депутат утверждает, что эти цели расположены не в центре Киева, а в укрепленных и скрытых местах, которые армия РФ должна найти и атаковать.
Отдельно Картаполов намекнул на возможные удары по инфраструктуре столицы, в том числе по мостам через Днепр. По его словам, у России нет достаточно крылатых ракет для "тотального уничтожения" мостов. Однако российский политик напомнил об авиабомбах весом 1,5-3 тонны, которые пока не достают в Киев, но по словам Картаполова, "как будут доставать — обязательно прилетят, не сомневайтесь в этом".
Также представитель Госдумы заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на условия Москвы для завершения войны. В Кремле неоднократно озвучивались требования, которые Киев и западные союзники называют неприемлемыми и капитуляционными.
