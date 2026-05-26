"Вже не на користь Росії": новий прогноз, скільки ще триватиме війна в Україні

Війна Росії проти України, ймовірно, триватиме щонайменше до 2027 року. Такий прогноз озвучив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман. За його словами, армія РФ не змогла реалізувати плани очільника Кремля Володимира Путіна і у "війні на виснаження" становище Москви ставатиме усе гіршим.

Майкл Кофман. Фото з відкритих джерел

Майкл Кофман в інтерв’ю New York Magazine проаналізував ситуацію на фронті та зміну тактики Кремля. На думку аналітика, російське командування не змогло реалізувати свою головну стратегію, а саме виснажити українську армію постійним тиском уздовж усієї лінії фронту та домогтися її обвалу.

"Але цього не сталося. І зараз це виглядає ще менш імовірним, враховуючи адаптацію українських військових", — вважає Кофман.

Водночас експерт попереджає, що Кремль дедалі активніше переносить акцент війни на удари по тилу України. Минулої осені та зими Росія систематично атакувала енергетичну інфраструктуру, газові об’єкти та електрогенерацію.

Особливу тривогу аналітика викликає зростання кількості російських дронів та балістичних ракет. За його оцінками, РФ наразі застосовує близько 6500 ударних безпілотників щомісяця, а балістичні ракети залишаються складною ціллю для систем ППО.

Попри це, Кофман вважає, що час поступово працює не на користь Москви. Кремль розраховував на виснаження України, втому Заходу та зменшення міжнародної підтримки Києва, однак жоден із цих сценаріїв не справдився. Після нещодавнього візиту до України аналітик описав настрої українців як "виснажені, але рішучі". За його словами, суспільство прагне завершення війни, однак не готове погоджуватися на умови, які диктує Росія.

"Я вже певний час вважаю, що час дедалі менше грає на користь Росії. Росія робила ставку на більший мобілізаційний ресурс, матеріальну перевагу та втому Заходу. Вони розраховували або на обвал українського фронту, або на крах західної підтримки України. Але за останні роки жоден із цих сценаріїв не реалізувався. На мою думку, базовий сценарій – це ще щонайменше рік війни, тобто конфлікт, який зайде у 2027 рік. Так вважають і багато українських колег", — прогнозує Кофман.

Разом з тим Кофман не виключає, що Путін може змінити свою позицію щодо війни в Україні. Однак аналітик зауважує, що лідерам складно визнати, що вони не здатні досягти поставлених цілей, особливо після значних втрат РФ на війні проти України.

