"Вже не на користь Росії": новий прогноз, скільки ще триватиме війна в Україні

Slava Kot
Війна Росії проти України, ймовірно, триватиме щонайменше до 2027 року. Такий прогноз озвучив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман. За його словами, армія РФ не змогла реалізувати плани очільника Кремля Володимира Путіна і у "війні на виснаження" становище Москви ставатиме усе гіршим.
Майкл Кофман. Фото з відкритих джерел
Майкл Кофман в інтерв’ю New York Magazine проаналізував ситуацію на фронті та зміну тактики Кремля. На думку аналітика, російське командування не змогло реалізувати свою головну стратегію, а саме виснажити українську армію постійним тиском уздовж усієї лінії фронту та домогтися її обвалу.
Водночас експерт попереджає, що Кремль дедалі активніше переносить акцент війни на удари по тилу України. Минулої осені та зими Росія систематично атакувала енергетичну інфраструктуру, газові об’єкти та електрогенерацію.
Особливу тривогу аналітика викликає зростання кількості російських дронів та балістичних ракет. За його оцінками, РФ наразі застосовує близько 6500 ударних безпілотників щомісяця, а балістичні ракети залишаються складною ціллю для систем ППО.
Попри це, Кофман вважає, що час поступово працює не на користь Москви. Кремль розраховував на виснаження України, втому Заходу та зменшення міжнародної підтримки Києва, однак жоден із цих сценаріїв не справдився. Після нещодавнього візиту до України аналітик описав настрої українців як "виснажені, але рішучі". За його словами, суспільство прагне завершення війни, однак не готове погоджуватися на умови, які диктує Росія.
Разом з тим Кофман не виключає, що Путін може змінити свою позицію щодо війни в Україні. Однак аналітик зауважує, що лідерам складно визнати, що вони не здатні досягти поставлених цілей, особливо після значних втрат РФ на війні проти України.
