"Уже не в пользу России": новый прогноз, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Война России против Украины, вероятно, продлится, по меньшей мере, до 2027 года. Такой прогноз озвучил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман. По его словам, армия РФ не смогла реализовать планы главы Кремля Владимира Путина и в "войне на истощение" положение Москвы будет становиться все хуже.

Майкл Кофман.

Майкл Кофман в интервью New York Magazine проанализировал ситуацию на фронте и изменение тактики Кремля. По мнению аналитика, российское командование не смогло реализовать свою главную стратегию, а именно истощить украинскую армию постоянным давлением вдоль всей линии фронта и добиться ее обрушения.

"Но этого не произошло. И сейчас это выглядит еще менее вероятным, учитывая адаптацию украинских военных", – считает Кофман.

В то же время, эксперт предупреждает, что Кремль все активнее переносит акцент войны на удары по тылу Украины. Прошлой осенью и зимой Россия систематически атаковала энергетическую инфраструктуру, газовые объекты и электрогенерацию.

Особую тревогу аналитика вызывает рост числа российских дронов и баллистических ракет. По его оценкам, РФ в настоящее время применяет около 6500 ударных беспилотников ежемесячно, а баллистические ракеты остаются сложной целью для систем ПВО.

Несмотря на это Кофман считает, что время постепенно работает не в пользу Москвы. Кремль рассчитывал на истощение Украины, усталость Запада и уменьшение международной поддержки Киева, однако ни один из этих сценариев не оправдался. После недавнего визита в Украину аналитик описал настроения украинцев как "истощенные, но решительные". По его словам, общество стремится к завершению войны, однако не готово соглашаться на условия, которые диктует Россия.

"Я уже некоторое время считаю, что время все меньше играет в пользу России. Россия делала ставку на больший мобилизационный ресурс, материальное преимущество и усталость Запада. Они рассчитывали либо на обрушение украинского фронта, либо на крах западной поддержки Украины. Но за последние годы ни один из этих сценариев не реализовался. По моему мнению, базовый сценарий – это еще минимум год войны, то есть конфликт, который зайдет в 2027 год. Так считают и многие украинские коллеги", — прогнозирует Кофман.

Вместе с тем Кофман не исключает, что Путин может изменить свою позицию по поводу войны в Украине. Однако аналитик отмечает, что лидерам сложно признать, что они не способны достичь поставленных целей, особенно после значительных потерь РФ на войне против Украины.

