Коли закінчиться війна в Україні: у Німеччині зробили похмурий прогноз

Швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто, адже конфлікт може тривати ще багато років і поступово перетворитися на "нескінченну війну дронів". Такий прогноз на війну озвучив німецький історик і експерт із питань Росії Маттіас Уль.

Маттіас Уль вважає, що нинішня війна Росії проти України перебуває у фазі затяжного виснаження, де жодна зі сторін не здатна досягти швидкого прориву.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", — прогнозує Уль та додає, що у війні Росії в Україні одна зі сторін може "занадто пізно зрозуміти, що кінець близький".

За його словами, історія знає чимало прикладів тривалих конфліктів, які продовжувалися попри втому сторін і ознаки потенційного миру.

Однією з ключових тенденцій експерт називає стрімке зростання ролі безпілотних систем. На його думку, сучасне поле бою дедалі більше залежить від дронів, а ефективних засобів протидії їм поки що недостатньо.

"Наразі, схоже, немає ефективних контрзаходів проти переважної сили безпілотників. Спочатку їх потрібно буде знищити на полі бою, перш ніж стане можливим ще один успішний наступ. Через високі витрати життєздатними варіантами залишаться лише лазери або кулемети", – говорить німецький історик.

Уль також зауважив, що попри санкції та економічний тиск, Росія продовжує вести війну. За його словами, системного економічного колапсу, на який розраховували на Заході, поки що не відбулося. Крім того, історик припускає, що у разі зменшення кількості добровольців Москва може вдатися до нових механізмів мобілізації, зокрема розширення призову або зміни формату воєнної операції. Водночас, за оцінкою Уля, Україна стикається з серйозним дефіцитом людських ресурсів, особливо піхоти. Це ускладнює проведення масштабних наступальних операцій і підсилює залежність від західної військової допомоги.

