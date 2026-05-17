Когда закончится война в Украине: в Германии сделали мрачный прогноз

Slava Kot
Быстрого окончания войны в Украине ожидать не стоит, ведь конфликт может продолжаться еще много лет и постепенно превратиться в "бесконечную войну дронов". Такой прогноз на войну озвучил немецкий историк и эксперт по России Маттиас Уль.
Маттиас Уль считает, что нынешняя война России против Украины находится в фазе затяжного истощения, где ни одна из сторон не способна добиться быстрого прорыва.
По его словам, история знает немало примеров длительных конфликтов, которые продолжались, несмотря на усталость сторон и признаки потенциального мира.
Одной из ключевых тенденций эксперт называет стремительный рост роли беспилотных систем. По его мнению, современное поле боя все больше зависит от дронов, а эффективных средств противодействия им пока недостаточно.
Уль также отметил, что, несмотря на санкции и экономическое давление, Россия продолжает вести войну. По его словам, системного экономического коллапса, на который рассчитывали на Западе, пока не произошло. Кроме того, историк предполагает, что в случае уменьшения количества добровольцев Москва может прибегнуть к новым механизмам мобилизации, включая расширение призыва или изменение формата военной операции. В то же время, по оценке Уля, Украина сталкивается с серьезным дефицитом человеческих ресурсов, особенно пехоты. Это усложняет проведение масштабных наступательных операций и усиливает зависимость от западной военной помощи.
