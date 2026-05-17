Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Когда закончится война в Украине: в Германии сделали мрачный прогноз
Когда закончится война в Украине: в Германии сделали мрачный прогноз

Немецкий историк Маттиас Уль заявил, что война на Украине может перерасти в затяжной конфликт.

17 мая 2026, 17:25
Slava Kot

Быстрого окончания войны в Украине ожидать не стоит, ведь конфликт может продолжаться еще много лет и постепенно превратиться в "бесконечную войну дронов". Такой прогноз на войну озвучил немецкий историк и эксперт по России Маттиас Уль.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Маттиас Уль считает, что нынешняя война России против Украины находится в фазе затяжного истощения, где ни одна из сторон не способна добиться быстрого прорыва.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", — прогнозирует Уль и добавляет, что в войне России против Украины одна из сторон может "слишком поздно понять, что конец близок".

По его словам, история знает немало примеров длительных конфликтов, которые продолжались, несмотря на усталость сторон и признаки потенциального мира.

Одной из ключевых тенденций эксперт называет стремительный рост роли беспилотных систем. По его мнению, современное поле боя все больше зависит от дронов, а эффективных средств противодействия им пока недостаточно.

"Пока, похоже, нет эффективных контрмер против подавляющей силы беспилотников. Сначала их нужно будет уничтожить на поле боя, прежде чем станет возможным еще одно успешное наступление. Из-за высоких затрат жизнеспособными вариантами останутся только лазеры или пулеметы", — говорит немецкий историк.

Уль также отметил, что, несмотря на санкции и экономическое давление, Россия продолжает вести войну. По его словам, системного экономического коллапса, на который рассчитывали на Западе, пока не произошло. Кроме того, историк предполагает, что в случае уменьшения количества добровольцев Москва может прибегнуть к новым механизмам мобилизации, включая расширение призыва или изменение формата военной операции. В то же время, по оценке Уля, Украина сталкивается с серьезным дефицитом человеческих ресурсов, особенно пехоты. Это усложняет проведение масштабных наступательных операций и усиливает зависимость от западной военной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный сделал заявление о результате войны в Украине и объяснил ситуацию по прогнозам на войну.

Также "Комментарии" писали, что Трамп и Путин могут предложить Украине "финский сценарий" окончания войны.



Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-krieg-die-aktuelle-lage-im-live-ticker-83726300.bild.html
