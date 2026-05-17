Трамп і Путін можуть запропонувати Україні "фінський сценарій" закінчення війни: що це означає

Майбутні переговори щодо закінчення війни Росії проти України можуть розвиватися за "фінським сценарієм". Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, аналізуючи можливі компроміси щодо мирної угоди між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

За словами Портникова, історичним прикладом мирної угоди для України може стати модель відносин між СРСР і Фінляндією після Другої світової війни. Після завершення бойових дій, Гельсінкі погодився відвести війська до кордонів, визначених після радянсько-фінської війни, а натомість отримав можливість внутрішнього суверенного розвитку.

Журналіст нагадав, що у 1940-х роках Радянський Союз не мав достатньо ресурсів для повного захоплення Фінляндії без величезних втрат. Саме тому Йосип Сталін погодився на частковий контроль і політичний вплив замість прямої окупації країни. Пізніше Велика Британія на чолі з Вінстоном Черчиллем також підтримала домовленості, які дозволили Фінляндії зберегти державність, але обмежили її зовнішньополітичну свободу.

"Тоді Сталін вирішив задовольнитися тими територіями, які вже вдалося окупувати на момент припинення бойових дій — Карелія і район Виборга. В принципі, не можна сказати, що Сталін остаточно відмовився від своїх сподівань захопити Фінляндію. Такі сподівання продовжувалися. Просто потім почалася Друга світова війна", — зауважив Портников.

На думку політичного оглядача, схожий підхід можуть спробувати запропонувати Україні Володимир Путін та Дональд Трамп. Йдеться про можливе припинення війни в обмін на нейтральний статус України та відмову від вступу до НАТО. Однак Портников наголошує, що у разі такого сценарію загроза нової агресії з боку Росії може залишатися десятиліттями. Журналіст навів приклад Фінляндії, яка фактично отримала гарантії безпеки лише у 1956 році, коли СРСР остаточно відмовився від ідеї її поглинання.

