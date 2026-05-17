Трамп и Путин могут предложить Украине "финский сценарий" окончание войны: что это значит
НОВОСТИ

Трамп и Путин могут предложить Украине "финский сценарий" окончание войны: что это значит

Портников объяснил, как Трамп и Путин могут предложить Украине мир по "финскому сценарию".

17 мая 2026, 16:10
Slava Kot

Предстоящие переговоры для окончания войны России против Украины могут развиваться по "финскому сценарию". Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, анализируя возможные компромиссы относительно мирнорго соглашения между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Трамп и Путин могут предложить "финский сценарий" окончание войны.

По словам Портникова, историческим примером мирного соглашения для Украины может стать модель отношений между СССР и Финляндией после Второй мировой войны. После завершения боевых действий Хельсинки согласился отвести войска к границам, определенным после советско-финской войны, а вместо этого получил возможность внутреннего суверенного развития.

Журналист напомнил, что в 1940-х годах у Советского Союза не было достаточно ресурсов для полного захвата Финляндии без огромных потерь. Поэтому Иосиф Сталин согласился на частичный контроль и политическое влияние вместо прямой оккупации страны. Позже Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем также поддержала договоренности, которые позволили Финляндии сохранить государственность, но ограничили ее внешнеполитическую свободу.

"Тогда Сталин решил удовлетвориться теми территориями, которые уже удалось оккупировать на момент прекращения боевых действий – Карелия и район Выборга. В принципе, нельзя сказать, что Сталин окончательно отказался от своих надежд захватить Финляндию. Такие надежды продолжались. Просто потом началась Вторая мировая война", — сказал Портников.

По мнению политического обозревателя, подобный подход могут попытаться предложить Украине Владимир Путин и Дональд Трамп. Речь идет о возможном прекращении войны в обмен на нейтральный статус Украины и отказе от вступления в НАТО. Однако Портников отмечает, что в случае такого сценария угроза новой агрессии со стороны России может оставаться десятилетиями. Журналист привел пример Финляндии, фактически получившей гарантии безопасности только в 1956 году, когда СССР окончательно отказался от идеи ее поглощения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал заявление о результате войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии против финского сценария окончания войны для Украины.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-i-tramp-mozhut-zaproponuvati-ukraini-taki-umovi-yaki-cherchill-i-stalin-zaproponuvali-finlyandii-portnikov
