Закінчення війни в Україні у 2026 році: у Зеленського назвали умови

Активна фаза війни в Україні може завершитися восени 2026 року, якщо російський літній наступ зазнає невдачі. Такий сценарій допускають в Офісі президента України, пов’язуючи його насамперед із ситуацією на фронті поблизу Куп’янська та Малої Токмачки. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк назвав умови зупинки активної фази війни.

Михайло Подоляк стверджує, що Кремль покладає великі сподівання на літню наступальну кампанію, у війні Росії проти України. Однак представник Зеленського зауважив, що уже зараз видно, що російська армія стикається з серйозними труднощами.

Подоляк стверджує, що для Володимира Путіна ключовими цілями залишаються захоплення Куп’янська на Харківщині та Малої Токмачки у Запорізькій області. На думку радника керівника ОП, саме ці напрямки, Москва розглядає як можливість продемонструвати якісь стратегічні успіхи. Однак у випадку провалу цього наступу Путін може піти на закінчення війни.

"Він проводить літній наступ і вважає, що досягне можливості захопити або Малу Токмачку, або Куп’янськ. У нього ж дві нав’язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути, я кажу саме як модель, зупинка активної фази війни", — сказав Подоляк.

Водночас в Офісі президента наголошують, що йдеться не про остаточне мирне врегулювання, а лише про можливе "замороження" конфлікту. За словами Подоляка, такий розвиток подій відкрив би можливість для скасування воєнного стану та початку підготовки до виборів в Україні.

