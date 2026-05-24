Окончание войны в Украине в 2026 году: у Зеленского назвали условия

Активная фаза войны в Украине может завершиться осенью 2026 года, если российское летнее наступление терпит неудачу. Такой сценарий допускают в Офисе президента Украины, связывая его, прежде всего, с ситуацией на фронте вблизи Купянска и Малой Токмачки. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк назвал условия остановки активной фазы войны. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк утверждает, что Кремль возлагает большие надежды на летнюю наступательную кампанию в войне России против Украины. Однако представитель Зеленского заметил, что уже сейчас видно, что российская армия сталкивается с серьезными трудностями.

Подоляк утверждает, что для Владимира Путина ключевыми целями остаются захват Купянска на Харьковщине и Малой Токмачки в Запорожской области. По мнению советника руководителя ОП, именно эти направления Москва рассматривает как возможность продемонстрировать какие-то стратегические успехи. Однако в случае провала этого наступления Путин может пойти в заключение войны.

"Он проводит летнее наступление и считает, что достигнет возможности захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть, я говорю как модель, остановка активной фазы войны", — сказал Подоляк.

В то же время в Офисе президента отмечают, что речь идет не об окончательном мирном урегулировании, а лишь о возможном "заморозке" конфликта. По словам Подоляка, такое развитие событий открыло бы возможность отмены военного положения и начала подготовки к выборам в Украине.

