Лавров заявив, що Росія готова до переговорів: назвав умови закінчення війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито залишається відкритою до переговорів щодо війни в Україні, однак знову повторив ключові вимоги Кремля. Серед них, представник Путіна назвав відмову України від членства в НАТО та визнання "реалій на землі".

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю китайській медіагрупі SMG заявив, що Росія "не застосовує всіх можливих засобів" у війні, оскільки на окупованих територіях живуть "наші люди". За його словами, Москва нібито прагне уникнути "надмірної шкоди" українським територіям, які контролює російська армія.

"Ми послідовно вирішуємо завдання "спеціальної воєнної операції". Президент Росії Володимир Путін неодноразово говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосовувати, тому що не хочемо завдавати надмірних збитків територіям, де живуть за великим рахунком наші люди, яких намагаються придушити нацисти", — заявив Лавров.

Очільник МЗС РФ підтвердив намір Кремля продовжувати бойові дії. За словами Лаврова, "процес йде".

Окремо російський міністр згадав можливість діалогу зі США. Він заявив, що адміністрація Дональда Трампа нібито є "єдиною", яка визнає необхідність усунення "першопричин конфлікту". Такими "першопричинами" Лавров назвав прагнення України вступити до НАТО та посилення співпраці із Заходом. Крім того, Лавров закликав Київ "погодитися з важливістю визнання реалій на землі" натякаючи на одну з ключових умов РФ, а саме відмову України від своїх територій.

Також Лавров звинуватив президента України Володимира Зеленського та пригрозив українським партнерам.

"Ніякого прогресу у поведінці президента України Володимира Зеленського та європейців немає. Вони стають дедалі агресивнішими і зухвалішими, Росія це теж враховуватиме", — заявив Лавров.

Крім того, очільник російського МЗС вкотре спробував виправдати війну тезами про "відновлення історичної справедливості" та необхідність недопущення "мілітаризації України". У своїх заявах китайським ЗМІ Лавров провів паралелі між війною проти України та політикою Китаю щодо Тайваню.

"Впевнений, що Ви нас добре розумієте в Китаї, тому що є Тайвань — це теж невіддільна, невід'ємна частина китайської держави", — додав Лавров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв показав карту українських територій, які хоче окупувати Росія.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на план ударів по Росії від Зеленського.