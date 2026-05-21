Лавров заявил, что Россия готова к переговорам: назвал условия окончания войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы остается открытой для переговоров по войне в Украине, однако вновь повторил ключевые требования Кремля. Среди них представитель Путина назвал отказ Украины от членства в НАТО и признание "реалий на земле".

Глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров в интервью китайской медиагруппе SMG заявил, что Россия "не применяет все возможные средства" в войне, поскольку на оккупированных территориях живут "наши люди". По его словам, Москва якобы стремится избежать "чрезмерного ущерба" украинским территориям, контролируемым российской армией.

"Мы последовательно решаем задачи "специальной военной операции". Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подтвердил намерение Кремля продолжать боевые действия. По словам Лаврова, "процесс идет".

Отдельно российский министр упомянул о возможности диалога с США. Он заявил, что администрация Дональда Трампа якобы является "единственной", признающей необходимость устранения "первопричин конфликта". Такими "первопричинами" Лавров назвал стремление Украины вступить в НАТО и усиление сотрудничества с Западом. Кроме того, Лавров призвал Киев "согласиться с важностью признания реалий на земле", намекая на одно из ключевых условий РФ, а именно отказ Украины от своих территорий.

Также Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского и пригрозил украинским партнерам.

"Никакого прогресса в поведении президента Украины Владимира Зеленского и европейцев нет. Они становятся все более агрессивными и вызывающими, Россия это тоже будет учитывать", — заявил Лавров.

Кроме того, глава российского МИД в очередной раз попытался оправдать войну тезисами о "восстановлении исторической справедливости" и необходимости недопущения "милитаризации Украины". В своих заявлениях китайским СМИ Лавров провел параллели между войной против Украины и политикой Китая по Тайваню.

"Уверен, что Вы нас хорошо понимаете в Китае, потому что есть Тайвань – это тоже неотделимая, неотъемлемая часть китайского государства", – добавил Лавров.

