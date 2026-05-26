У Росії назвали два об’єкти, які не будуть атакувати у Києві

У Росії зробили нову заяву щодо можливих ударів по Києву після погроз МЗС РФ про атаки на "центри ухвалення рішень". Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов назвав два об’єкти, які Росія нібито не буде атакувати.

Андрій Картаполов. Фото з відкритих джерел

Андрій Картаполов в інтерв’ю "Парламентській газеті" заявив, що Верховна Рада України та Офіс президента не є цілями для ударів Росії по Києву. Російський політик пояснив це тим, що парламент України не ухвалює військових рішень і не керує бойовими діями.

"Верховна рада не є центром ухвалення рішень — так само, як у Росії, наприклад, ним не є Державна дума. Депутати ж не контролюють війська і не визначають, куди і коли завдавати ударів" — заявив Картаполов.

Окремо російський депутат прокоментував і можливість ударів по Офісу президента України. Він заявив, що Володимир Зеленський нібито не перебуває там постійно, а саму будівлю назвав "майже порожньою".

"В офісі у нього два охоронці та п'ять прибиральниць. Чи є сенс витрачати дорогі боєприпаси на по суті порожнє місце?", — додав російський політик.

При цьому Картаполов не уточнив, які саме об’єкти Москва вважає "центрами ухвалення рішень". За його словами, мова йде про захищені командні пункти та об’єкти управління Збройних сил України, які розташовані поза центральною частиною Києва.

Зауважимо, що попри заяви Картаполова, за час повномасштабної війни будівлі парламенту кілька разів зазнавали пошкоджень від російських обстрілів. Зокрема 10 жовтня 2022 року масований ракетний удар по центру Києва спричинив пошкодження кількох урядових будівель, зокрема в будівлі ВР було вибито вікна та порушено водопостачання. 7 вересня 2024 року російський ударний дрон намагався атакувати безпосередньо будівлю Верховної Ради, а 1 січня 2025 року під час чергової масованої атаки на центр Києва вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі парламенту.

