В Україні відповіли на реакцію Китаю через погрози Росії бити по Києву

У Києві відреагували на заяву Китаю після нових погроз Росії щодо можливих масованих ударів по українській столиці. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Пекін фактично дистанціювався від агресивної риторики Москви та закликав сторони до деескалації.

Речниця МЗС КНР Мао Нін.

Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Китай вважає переговори "єдиним життєздатним способом" завершення війни та закликала всі сторони уникати подальшої ескалації. Ця заява пролунала після хвилі російських погроз про можливі нові удари по Києву.

Реакцію Китаю прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який вказав, що у Пекіні відмежувалися від російських заяв.

"Китай відмежовується від російських погроз бити по Києву та агресивної риторики москви, яка розпочалася в акурат після візиту путіна до Пекіну. Цікаво, що росія схоже дуже хоче, щоб США попросили путіна утриматися від ударів, які не мають жодної воєнної мети, а лише є регулярним терором цивільних", — вказує Коваленко.

За словами Коваленка, ситуація на фронті не відповідає російській риториці. У ЦПД вказують на проблеми російської армії, удари по логістиці окупантів, атаки на російські нафтопереробні та хімічні підприємства, а також регулярні удари безпілотників углиб території РФ.

"росія зараз прагне шляхом терору примусити Україну до поступок в перемовинах, але це наївно, цього не буде, хоч путін схоже вірить в це. росія має негайно припинити війну і тоді це дозволить рф уникнути тих наслідків, про які поки що путін не розповідає росіянам", — додав Коваленко.

