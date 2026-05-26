Удари по Києву стали початком нового плану Путіна на літо: що задумали в Кремлі проти України

Росія готується до нового етапу війни проти України, а нещодавні масовані удари по Києву можуть бути початком літньої кампанії Кремля. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на військових експертів.

Російський диктатор Володимир Путін.

Після провалу початкового плану швидкого захоплення України у 2022 році Москва поступово звужувала свої цілі. За оцінками аналітиків, тепер головним завданням Кремля залишається повне захоплення Донбасу. Австрійський військовий експерт Маркус Райснер вважає, що Росія намагається створити нові точки напруги вздовж фронту, аби змусити Україну перекидати резерви.

"Мета полягає в тому, щоб напасти на Україну в місцях, де її оборона ослаблена. Україна має бути змушена перекинути війська на північ, щоб Росії пізніше було легше атакувати й захопити Донецьку область", — стверджує Райснер.

За його словами, російські війська одночасно посилюють тиск на Харківську, Сумську та Запорізьку області, паралельно концентруючись на центральній ділянці східного фронту.

Однак британський аналітик Кір Джайлс не бачить ознак масштабного прориву найближчим часом. На його думку, Кремль більше розраховує на виснаження України через удари по цивільній інфраструктурі та спроби посилити міжнародний тиск на Київ, зокрема за допомогою адміністрації Трампа.

Попри це, українські військові заявляють, що мають свій власний план на літо та давно готуються до можливого загострення від РФ. Начальник комунікацій 7-го корпусу полковник Володимир Польовий вказує, що Сили оборони укріпили лінії оборони та активізували удари по тилових об’єктах РФ. Йдеться про атаки дронів по нафтопереробних заводах, паливних складах і логістичних центрах на території Росії. Як пише Bild, така стратегія має ускладнити постачання російської армії та послабити військову економіку Кремля.

