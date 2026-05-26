Удары по Киеву стали началом нового плана Путина на лето: что задумали в Кремле против Украины

Россия готовится к новому этапу войны против Украины, а недавние массированные удары по Киеву могут стать началом летней кампании Кремля. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на военных экспертов.

После провала первоначального плана скорейшего захвата Украины в 2022 году Москва постепенно сужала свои цели. По оценкам аналитиков, теперь главной задачей Кремля остается полный захват Донбасса. Австрийский военный эксперт Маркус Райснер считает, что Россия пытается создать новые точки напряжения вдоль фронта, чтобы заставить Украину опрокидывать резервы.

"Цель состоит в том, чтобы напасть на Украину в местах, где ее оборона ослаблена. Украина должна быть вынуждена перебросить войска на север, чтобы России позже было легче атаковать и захватить Донецкую область", – утверждает Райснер.

По его словам, российские войска одновременно усиливают давление на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области, параллельно сконцентрируясь на центральном участке восточного фронта.

Однако британский аналитик Кир Джайлс не видит признаков масштабного прорыва в ближайшее время. По его мнению, Кремль больше рассчитывает на истощение Украины из-за ударов по гражданской инфраструктуре и попыток усилить международное давление на Киев, в том числе с помощью администрации Трампа.

Несмотря на это, украинские военные заявляют, что имеют свой план на лето и давно готовятся к возможному обострению от РФ. Начальник коммуникаций 7-го корпуса полковник Владимир Полевой указывает, что Силы обороны укрепили линии обороны и активизировали удары по тыловым объектам РФ. Речь идет об атаках дронов по нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и логистическим центрам на территории России. Такая стратегия должна усложнить поставки российской армии и ослабить военную экономику Кремля.

