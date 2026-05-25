В Україні відповіли на нові погрози Росії атакувати Київ
В Україні відповіли на нові погрози Росії атакувати Київ

Андрій Коваленко відреагував на заяви Марії Захарової про нові удари по Києву

25 травня 2026, 15:15
Slava Kot

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія продовжить завдавати ударів по українській столиці. За її словами, атаки нібито є "відповіддю" на дії України. На ці слова відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який вказав, що російський диктатор Володимир Путін та керівництво РФ робить це все, замість закінчення війни.

Андрій Коваленко заявив, що Росія фактично відкрито визнає наміри продовжувати повітряний терор проти мирних українців. За його словами, Путін намагається замаскувати власну неспроможність гарантувати безпеку на території РФ.

"росія на рівні мзс анонсує подальший терор цивільного населення ракетними і дроновими обстрілами. У той же час, росія, яка перед візитом путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, зараз демонструє, що воювати хоче далі. І мир їм не треба. Це відбувається на фоні нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у москву вже прилітає. Терором цивільних путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку росії. І все це він робить замість завершення війни", — вважає Коваленко.

Заяви Захарової пролунали після масштабної комбінованої атаки РФ у ніч на 24 травня. Тоді російські війська застосували ракети та ударні дрони проти українських міст. У Києві були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, є загиблі та десятки постраждалих.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марія Захарова істерично відреагувала на перший приїзд білоруської лідерки опозиції Світлани Тихановської в Київ.

Також "Коментарі" писали, що з’явилася перша реакція Кремля на атаку ракетою "Орєшнік" по Україні.



