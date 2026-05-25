В Украине ответили на новые угрозы России атаковать Киев

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит наносить удары по украинской столице. По ее словам, атаки якобы являются "ответом" на действия Украины. На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший, что российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ делает это все вместо окончания войны.

Спикер МИД России Мария Захарова.

Андрей Коваленко заявил, что Россия фактически откровенно признает намерения продолжать воздушный террор против мирных украинцев. По его словам, Путин пытается замаскировать собственную несостоятельность в обеспечении безопасности на территории РФ.

"Россия на уровне МИД анонсирует дальнейший террор гражданского населения ракетными и дроновыми обстрелами. В то же время, россия, которая перед визитом путина в Китай делала вид, что задумывается о возможном завершении войны, сейчас демонстрирует, что воевать хочет дальше. И мир им не надо. Это происходит на фоне неспособности обеспечить уже безопасность на собственных территориях. Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России. И все это он делает вместо завершения войны", — считает Коваленко.

Заявления Захаровой раздались после масштабной комбинированной атаки РФ в ночь на 24 мая. Тогда российские войска применили ракеты и ударные дроны против украинских городов. В Киеве были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть погибшие и десятки пострадавших.

