logo

BTC/USD

77330

ETH/USD

2116.11

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине ответили на новые угрозы России атаковать Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине ответили на новые угрозы России атаковать Киев

Андрей Коваленко отреагировал на заявления Марии Захаровой о новых ударах по Киеву

25 мая 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит наносить удары по украинской столице. По ее словам, атаки якобы являются "ответом" на действия Украины. На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший, что российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ делает это все вместо окончания войны.

В Украине ответили на новые угрозы России атаковать Киев

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что Россия фактически откровенно признает намерения продолжать воздушный террор против мирных украинцев. По его словам, Путин пытается замаскировать собственную несостоятельность в обеспечении безопасности на территории РФ.

"Россия на уровне МИД анонсирует дальнейший террор гражданского населения ракетными и дроновыми обстрелами. В то же время, россия, которая перед визитом путина в Китай делала вид, что задумывается о возможном завершении войны, сейчас демонстрирует, что воевать хочет дальше. И мир им не надо. Это происходит на фоне неспособности обеспечить уже безопасность на собственных территориях. Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России. И все это он делает вместо завершения войны", — считает Коваленко.

Заявления Захаровой раздались после масштабной комбинированной атаки РФ в ночь на 24 мая. Тогда российские войска применили ракеты и ударные дроны против украинских городов. В Киеве были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть погибшие и десятки пострадавших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова истерически отреагировала на первый приезд белорусского лидера оппозиции Светланы Тихановской в Киев.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция Кремля на атаку ракетой "Орешник" по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости