В Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России избивать по Киеву

В Киеве отреагировали на заявление Китая после новых угроз России по поводу возможных массированных ударов по украинской столице. В Центре противодействия дезинформации считают, что Пекин фактически дистанцировался от агрессивной риторики Москвы и призвал стороны к деэскалации.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай считает переговоры "единственным жизнеспособным способом" завершения войны и призвала все стороны избегать дальнейшей эскалации. Это заявление последовало после волны российских угроз о возможных новых ударах по Киеву.
Реакцию Китая прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший, что в Пекине отмежевались от российских заявлений.
По словам Коваленко, ситуация на фронте не отвечает российской риторике. В ЦПД указывают на проблемы российской армии, удары по логистике оккупантов, атаки на российские нефтеперерабатывающие и химические предприятия, а также регулярные удары беспилотников вглубь территории РФ.
