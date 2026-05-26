В Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России избивать по Киеву

В Киеве отреагировали на заявление Китая после новых угроз России по поводу возможных массированных ударов по украинской столице. В Центре противодействия дезинформации считают, что Пекин фактически дистанцировался от агрессивной риторики Москвы и призвал стороны к деэскалации.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай считает переговоры "единственным жизнеспособным способом" завершения войны и призвала все стороны избегать дальнейшей эскалации. Это заявление последовало после волны российских угроз о возможных новых ударах по Киеву.

Реакцию Китая прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший, что в Пекине отмежевались от российских заявлений.

"Китай отмежевывается от российских угроз бить по Киеву и агрессивной риторике москвы, которая началась как раз после визита путина в Пекин. Интересно, что россия похоже очень хочет, чтобы США попросили путина воздержаться от ударов, не имеющих никакой военной цели, а лишь регулярным террором гражданских", — указывает Коваленко.

По словам Коваленко, ситуация на фронте не отвечает российской риторике. В ЦПД указывают на проблемы российской армии, удары по логистике оккупантов, атаки на российские нефтеперерабатывающие и химические предприятия, а также регулярные удары беспилотников вглубь территории РФ.

"Россия сейчас стремится путем террора принудить Украину к уступкам в переговорах, но это наивно, этого не будет, хотя Путин похоже верит в это. Россия должна немедленно прекратить войну и тогда это позволит России избежать тех последствий, о которых пока Путин не рассказывает россиянам", — добавил Коваленко.

