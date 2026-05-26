logo

BTC/USD

77132

ETH/USD

2119.54

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России избивать по Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России избивать по Киеву

В Киеве отреагировали на заявление Китая после угроз России по поводу ударов по столице.

26 мая 2026, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Киеве отреагировали на заявление Китая после новых угроз России по поводу возможных массированных ударов по украинской столице. В Центре противодействия дезинформации считают, что Пекин фактически дистанцировался от агрессивной риторики Москвы и призвал стороны к деэскалации.

В Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России избивать по Киеву

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай считает переговоры "единственным жизнеспособным способом" завершения войны и призвала все стороны избегать дальнейшей эскалации. Это заявление последовало после волны российских угроз о возможных новых ударах по Киеву.

Реакцию Китая прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший, что в Пекине отмежевались от российских заявлений.

"Китай отмежевывается от российских угроз бить по Киеву и агрессивной риторике москвы, которая началась как раз после визита путина в Пекин. Интересно, что россия похоже очень хочет, чтобы США попросили путина воздержаться от ударов, не имеющих никакой военной цели, а лишь регулярным террором гражданских", — указывает Коваленко.

По словам Коваленко, ситуация на фронте не отвечает российской риторике. В ЦПД указывают на проблемы российской армии, удары по логистике оккупантов, атаки на российские нефтеперерабатывающие и химические предприятия, а также регулярные удары беспилотников вглубь территории РФ.

"Россия сейчас стремится путем террора принудить Украину к уступкам в переговорах, но это наивно, этого не будет, хотя Путин похоже верит в это. Россия должна немедленно прекратить войну и тогда это позволит России избежать тех последствий, о которых пока Путин не рассказывает россиянам", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что в Украине ответили на новые угрозы России атаковать Киев.

Также "Комментарии" писали, что удары по Киеву стали началом нового плана Путина на лето.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/10782
Теги:

Новости

Все новости